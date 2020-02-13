أعلنت وزارة الصحة أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفايروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل المملكة، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفايروس للمملكة.
وأوضحت أنه تم فحص 3195 من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و1693 رحلة غير مباشرة من الصين، فيما بلغ عدد المصابين بالمرض عالمياً حتى الآن 45183 والوفيات 1115 فيما تعافى 4849 مصاباً. وأضافت أن منظمة الصحة العالمية قيمت مخاطر الفايروس “كوفيد 19” بالمستوى العالي عالمياً وإقليمياً والعالي جداً داخل الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة”: فحصنا 4888 رحلة قادمة للمملكة.. ولم نُسجل أي إصابة بفايروس “كوفيد 19” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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