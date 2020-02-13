أكثر من 36 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات ذوي الإعاقة بالرياض‬

تمكنت وحدتا الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الخمسة أشهر الماضية من إنهاء إجراءات الطلبات لأكثر من 36 ألف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات لهم بعد دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشملت الطلبات تقديم عدد من الخدمات، وهي: الإعانة المالية حسب درجة الإعاقة، والبدل المادي للأجهزة الطبية، وخدمات تسهيل التنقل لذوي الإعاقة «بطاقات تخفيض أجور الإركاب وبطاقة التسهيلات المرورية»، وخطابات البنك وبطاقات الصراف، والتحويلات الطبية للمستشفيات وإدخال البيانات وطلبات تقييم الإعاقة وأرشفة معلومات المستفيد وحفظها، إضافة إلى الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي أن هذه الخدمات تأتي لتؤكد حرص الدولة -حفظها الله- ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تذليل جميع الصعوبات، وتوفير كل الإمكانيات لضمان الحياة الكريمة لفئات ذوي الإعاقة من الجنسين، وإيجاد مستقبل أفضل لهم ودمجهم بالمجتمع.

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