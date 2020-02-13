السعودية اليوم / جامعة جازان تختتم ملتقى خدمة المجتمع بإعلان 10 توصيات



جيزان 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

اختتم ملتقى خدمة المجتمع الذي نظمته جامعة جازان أعماله اليوم، بصدور 10 توصيات، تستهدف تمكين أفراد المجتمع من بناء مهاراتهم بما يحقق رؤية الوطن 2030، وتقديم برامج تدريبية عصرية ومشروعات بحثية، تستجيب للتحديات التنموية والتطورات المعاصرة المتلاحقة في مجال التوظيف، وما أفرزته من مهن ومهارات جديدة.

وتمثلت أبرز التوصيات التي خرج بها الملتقى بدعم وبناء المشاركة المجتمعية لتعزيز المواطنة المسؤولة، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، وتشجيع العمل التطوعي والتطوع الاحترافي، وبناء إستراتيجية واضحة لمراكز الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، وتأسيس شركات ناشئة تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف.

كما تضمنت توصيات الملتقى دعم المشاركة المجتمعية والمواطنة المسؤولة ببناء مهارات الأفراد وتوفير المنح الدراسية، وبرامج التأهيل القيادي، وبرامج تمكين الأسر، وتعزيز وتحفيز الابتكار الاجتماعي وشركات الريادة الاجتماعية، وزيادة وتشجيع العمل التطوعي والتطوع الاحترافي، وبناء إستراتيجية واضحة لمراكز الابتكار وريادة الأعمال الجامعية وتوفير التسهيلات لتشغيل حاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب تأسيس شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف تفعيلاً للهدف الإستراتيجي لرؤية المملكة 2030، وتشجيع مبادرات تعزيز ممارسة

وأعرب معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على رعايته الدائمة للجامعة وتشجيعه لمنسوبيها في كل المحافل والفعاليات، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على دعمه الكبير لمسيرة الجامعة لخدمة شباب وشابات الوطن والمنطقة، كما قدم معالي مدير الجامعة شكره لمعالي وزير التعليم وحرصه الدائم على تميز الجامعة ومتابعة دورها وخططها بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

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جيزان 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساختتم ملتقى خدمة المجتمع الذي نظمته جامعة جازان أعماله اليوم، بصدور 10 توصيات، تستهدف تمكين أفراد المجتمع من بناء مهاراتهم بما يحقق رؤية الوطن 2030، وتقديم برامج تدريبية عصرية ومشروعات بحثية، تستجيب للتحديات التنموية والتطورات المعاصرة المتلاحقة في مجال التوظيف، وما أفرزته من مهن ومهارات جديدة.وتمثلت أبرز التوصيات التي خرج بها الملتقى بدعم وبناء المشاركة المجتمعية لتعزيز المواطنة المسؤولة، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، وتشجيع العمل التطوعي والتطوع الاحترافي، وبناء إستراتيجية واضحة لمراكز الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، وتأسيس شركات ناشئة تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف.كما تضمنت توصيات الملتقى دعم المشاركة المجتمعية والمواطنة المسؤولة ببناء مهارات الأفراد وتوفير المنح الدراسية، وبرامج التأهيل القيادي، وبرامج تمكين الأسر، وتعزيز وتحفيز الابتكار الاجتماعي وشركات الريادة الاجتماعية، وزيادة وتشجيع العمل التطوعي والتطوع الاحترافي، وبناء إستراتيجية واضحة لمراكز الابتكار وريادة الأعمال الجامعية وتوفير التسهيلات لتشغيل حاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب تأسيس شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف تفعيلاً للهدف الإستراتيجي لرؤية المملكة 2030، وتشجيع مبادرات تعزيز ممارسة الرياضة في مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء وتهيئة المرافق والساحات الرياضية لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني.وأعرب معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على رعايته الدائمة للجامعة وتشجيعه لمنسوبيها في كل المحافل والفعاليات، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على دعمه الكبير لمسيرة الجامعة لخدمة شباب وشابات الوطن والمنطقة، كما قدم معالي مدير الجامعة شكره لمعالي وزير التعليم وحرصه الدائم على تميز الجامعة ومتابعة دورها وخططها بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //00:02ت م0335

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