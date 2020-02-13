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شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي يعد بمحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك بحرب اليمن والان مع التفاصيل
الأربعاء 12 فبراير 2020
العقيد الركن تركي المالكي
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، التزام القوة بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، ووعد بمحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك.
وأوضح المالكي خلال جلسة صحفية في مقر السفارة السعودية بلندن أن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية، مبينا أن الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة.
وأشار إلى أن الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية.
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