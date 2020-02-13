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وزير الخارجية يناقش مع مسؤولين أمريكيين العلاقات الثنائية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة واشنطن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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