شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يشهد تخريج دفعة جديدة بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الـ 49 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والبالغ عددهم نحو 11 ألف طالب في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ومدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وألقى أحد الطلاب كلمة الخريجين عبر خلالها عن شكره وعرفانه لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه ومشاركته بهجتهم بتخرجهم وحملهم مسؤولية الإسهام في نهضة الوطن.

عقب ذلك أدى الخريجون القسم معاهدين الله سبحانه وتعالى على الجد والإخلاص والأمانة والوفاء للدين ثم المليك والوطن.

ومنح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي الدرجات العلمية المستحقة للخريجين كل في تخصصه بعد إنهائهم متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم وفقاً للمناهج والخطط المعتمدة.