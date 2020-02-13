شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث مع 3 سفراء الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة أمس، سفير جمهورية صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهيتش.
كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.
كما استقبل سموه سفير جمهورية غامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا. وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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