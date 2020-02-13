اخبار السعوديه

المملكة تؤكد استمرار دعم اليمن للتوصل إلى حل شامل

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر استمرار دعم المملكة ‬ لليمن وجهود المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وللجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن‬ وفقاً للمرجعيات الثلاث.

واستعرض آل جابر، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن مع الوكالات العربية والغربية بلندن، مشروعات التنمية والإعمار التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي يستفيد منها الأشقاء اليمنيون بجميع فئاتهم وشملت سبعة قطاعات حيوية هي: قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الزراعة والثروة السمكية وقطاع المياه وقطاع الطرق والموانئ والمطارات وقطاع المباني الحكومية.

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