شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مقيم تحت أنقاض سور استراحة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

لقي مقيم مصرعه، عقب انهيار سور استراحة نتيجة أعمال إنشاء مجاورة للاستراحة، فيما تمكن فريق الإنقاذ بالإدارة العامة بالعاصمة المقدسة من استخراج الجثة من تحت الأنقاض. وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً، مساء أمس، يفيد بانهيار سور استراحة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن انهيار سور استراحة نتيجة أعمال إنشاء مجاورة، وبالبحث تحت الأنقاض من قبل فرق الإنقاذ عثر على جثة شخص تم استخراجها وسلمت الحالة لجهات الاختصاص لإكمال اللازم.

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