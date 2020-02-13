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شكرا لقرائتكم الغرامة والتشهير بصاحب منشأة تبيع أدوات كهربائية مغشوشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الدمام
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية، إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بمدينة الدمام، تضمنت 229 قطعة أفياش كهربائية.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوعين، مع مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
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