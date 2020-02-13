صور.. لحظة انتشال جثة مقيم من تحت أنقاض استراحة

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – الرياض

فقد مقيم، لم يتم الكشف عن جنسيته، حياته بعد انهيار سور استراحة عليه، أثناء القيام بأعمال إنشاء مجاورة، ليباشر رجال الدفاع المدني الحادث على الفور، ويقوموا بإخراج جثته من تحت الأنقاض.

ونشر الدفاع المدني صورة من الحادث على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها: “أخرج مدني العاصمة المقدسة جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة انهار عليه أثناء أعمال إنشاء مجاورة”.

كما باشر رجال الدفاع المدني حادثًا آخر في شرورة، نشب خلاله حريق في أحد المنازل بسبب التماس كهربائي، ولكنه لم يسفر عنه أي إصابات أو حالات وفاة.

ونشر الدفاع المدني تغريدة بخصوص الحادث قال بها: “أخمد مدني شرورة حريقًا اندلع في منزل بحي الفهد؛ بسبب التماس كهربائي، دون وقوع إصابات ولله الحمد”.

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رجال الدفاع المدني يخمدون الحريق

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