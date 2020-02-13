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شكرا لقرائتكم انقلاب مركبة يُعيق المرور على جسر الميناء بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – جدة
شهدت محافظة جدة، مساء اليوم الأربعاء، حادث انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على جسر الميناء؛ ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على الجسر.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.
وينصح خبراء السيارات عادة بتهدئة السرعة، لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة؛ للحد من الحوادث المرورية.
ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.
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