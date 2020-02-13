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شكرا لقرائتكم محافظ محايل يوجه بنقل المسنة المصابة في انهيار منزل شعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – أحمد الشهري – محايل
اطمأن محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، يرافقه رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحيى بن محمد العاصمي، أمس الأربعاء، على وضع المسنة التي أصيبت أثناء سقوط المنزل الشعبي؛ بسبب انفجار أسطوانة غاز؛ ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة.
ووقف الفلقي على وضع المسنة ووجه بسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة لها، ونقلها مباشرة عند استقرار حالتها الصحية لمستشفى عسير المركزي، فيما ناقش مع أسرة المسنة مستوى الخدمات الطبية المقدمة لها، وأكد أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير؛ للوقوف على الحالة والاطمئنان على سلامتها، متمنيًا لها الشفاء العاجل.
وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة محايل قد باشرت، أمس، انهيار منزل شعبي بالقواعد شمال المحافظة؛ وذلك نتيجة انفجار لحظي لأنبوبة غاز.
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