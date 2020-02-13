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محمد بن مسعود - الدمام - 13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 12:44 AM
بحث معهم عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركوزير الداخلية يستقبل سفراء صربيا وطاجيكستان وغامبيا لدى السعودية
استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة، أمس الأربعاء، سفير جمهورية صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهيتش.
وقام وزير الداخلية أيضاً باستقبال كل من سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي، وسفير جمهورية غامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا.
وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
، وزير الداخلية يستقبل سفراء صربيا وطاجيكستان وغامبيا لدى السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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