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ضبط الوقت



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (أنس الحارثي) أحد مهندسي الساعات في أحد أسواق جدة يستخدم أداة مكبرة لضبط عقارب الوقت بدقة وتركيز بعد فتحها بسكين صغيرة لاكتشاف ما بداخلها.

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