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كيف تجعل الحديقة الصغيرة تبدو كبيرة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - برلين

الحجم ليس كل شيء فيما يتعلق بالحدائق، هناك كثير من الطرق لتكبير المساحة وتحقيق الاستفادة القصوى من الحديقة الصغيرة، حتى إذا كان المرء يعتقد أن ليس لديه حديقة على الإطلاق فربما يكون هناك شيء يمكن فعله.

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وتقول ريبيكا ماج، وهي مؤلفة معنية بالحدائق «يمكن خلق حياة في أصغر مساحة متوفرة، سواء كان ذلك في حديقة قائمة بالفعل أم على سياج الحديقة أم على جدران المنزل»، وإحدى هذه الحيل هي بالتركيز على زراعة المناطق بدلا من إقامة حدود.

وتقول مهندسة الحدائق والمساحات المفتوحة تانيا ميناردو «لجعل الحديقة تبدو أكبر من المهم إقامة مساحات مختلفة».

وتوضح «عوضا عن الزرع ببساطة على طول حدود العقار، مثلا، يمكن ترتيب نباتات معمرة من أحجام وألوان مختلفة في مجموعات حتى يمكن أن تترك آثارا مختلفة. وعلى سبيل المثال، يعطي ترتيب النباتات الزرقاء في الخلفية والبرتقالية في المقدمة إحساسا بالعمق»، وهذا يساعد أيضا في دمج المشهد المحيط حتى يترك انطباعا بمساحة أكبر. وتقول خبيرة الحدائق ميتشتيلد أهلرز «هؤلاء الذين يستغلون الفرص المقدمة من المشهد المجاور يوسعون آفاقهم».