113 نوعا من الحيوانات تحتاج للمساعدة بأستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا
ذكرت لجنة خبراء أن حرائق الغابات المدمرة في أستراليا أسفرت عن خسائر كبيرة في الموائل، بشكل يهدد الكائنات التي تستوطن الغابات، حيث يحتاج 113 نوعا من الكائنات البرية، بينها الكوالا، إلى «مساعدة عاجلة».
وشملت القائمة 13 نوعا من الطيور و19من الثدييات و20 من الزواحف، باعتبارها على رأس أولويات الحاجة إلى عمل عاجل لدعم جهود التعافي الناجمة عن حرائق الغابات خلال 2019 و2020. وتعهدت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي بتوفير (6ر33 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في إنقاذ وحماية الكائنات البرية المتضررة من حرائق الغابات.
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