جلوس المراهقين لفترات طويلة يصيبهم بالاكتئاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
أظهرت دراسة حديثة أن جلوس المراهقين لفترات طويلة يوميا يزيد من احتمال إصابتهم بالاكتئاب، ووفقا لما نقلته صحيفة «ديلي ميل» أمس فإن المراهقين الذين يجلسون لساعات يوميا دون حركة يكونون عرضة بصورة أكبر للإصابة بالاكتئاب عند بلوغ سن الـ 18 عاما.
وأوضحت أن كل 60 دقيقة يمضيها المراهق جالسا يوميا تزيد احتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب عند سن الثامنة عشرة بنسبة 10%، ورصد الباحثون مستويات النشاط لـ 4200 مراهق تتراوح أعمارهم من 12 إلى 16 عاما، ثم فحصوا صحتهم العقلية عند البلوغ.
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