مهرجان صبيا فن يلهم إبداع وخيال الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - صبيا
حقق مهرجان محافظة صبيا للتسوق والترفيه في نسخته السابعة، والذي تنظمه لجنة التنمية السياحية في المحافظة تحت عنوان «صبيا فن»، عددا من الأهداف التربوية والتعليمية للأطفال من خلال الفعاليات التي يقدمها وتعد مزيجا بين الترفيه والمرح في جو جديد.
واستمتع الأطفال في المهرجان، المقام حاليا بساحة البلدية بصبيا ويستمر لمدة 45 يوميا، بمجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية التي تلهم الإبداع والخيال والتعلم، وتنشط الفكر، وتعزز الثقة لدى الطفل والتفاعل الإيجابي مع الآخرين.
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