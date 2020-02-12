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ورشة تناقش أساسيات الإخراج المسرحي بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك نظم النادي الأدبي بتبوك ورشة تدريبية في أساسيات الإخراج المسرحي قدمها المدرب ياسر الحارثي، بحضور مثقفين وفنانين ومهتمين في مجال الإخراج بالمنطقة، وذلك في قاعة محمد عمر عرفة بمقر النادي. وتناولت الورشة التي هدفت إلى تطوير مهارة ومستوى المخرجين والإخراج المسرحي، محاور شملت تقسيم المسرح ومواطن القوة والضعف في المسرح ودور عناصر المسرح، مثل الإضاءة التي تلعب دورا هاما في توضيح الرؤية في المنظر المسرحي وفي تحقيق الجو النفسي للموقف والشخصية. وتأتي الورشة ضمن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة في موسمه الحالي.



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