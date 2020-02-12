كورونا يلغي سباق فورمولا1

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - شنغهاي
ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أمس أن مسؤولى فورمولا1 قرروا إلغاء سباق الجائزة الكبرى الصيني المقرر أن يجرى في منتصف أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين.
وأوضحت التقارير أن مسؤولي فورمولا1 قرروا عدم إقامة السباق الصيني الذي كان من المفترض أن يقام في شنغهاي، ولم يتضح بعد ما إذا كان السباق الصيني سيلغى نهائيا هذا الموسم، أم أنه سيقام في وقت لاحق، كما لم يجر الإعلان رسميا عن أي قرار.
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