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4 آلاف طالب في دوري مدارس المخواة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الباحة

أطلق مدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق، دوري المدارس لكرة القدم، بمشاركة أكثر من 4000 طالب، وذلك بمجمع أبي بن كعب.

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي المنسق العام لدوري المدارس بتعليم المخواة علي الغامدي، جهود الإدارة والمدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة لهذه الفعالية الرياضية التي تشهد إقبالا ومتابعة من مختلف شرائح المجتمع، حيث يتنافس في هذا الدوري 170 فريقا في 7 مستويات تقام على 4 ملاعب في أربع محافظات ويتوقع أن يستهدف أكثر من 4000 طالب مابين مشارك ومتابع.