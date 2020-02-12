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أكد محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استمرار دعم المملكة العربية السعودية لليمن، وجهود المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق استوكهولم، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث.
وتفصيلاً، استعرض "آل جابر" خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن مع الوكالات العربية والغربية بلندن، مشاريع التنمية والإعمار التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي يستفيد منها الأشقاء اليمنيون بجميع فئاتهم، وشملت سبعة قطاعات حيوية، هي: قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الزراعة والثروة السمكية وقطاع المياه وقطاع الطرق والموانئ والمطارات وقطاع المباني الحكومية.اليمن سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاق استوكهولم
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 12:24 AM
قال إن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار البلاد يستفيد منه اليمنيون بجميع فئاتهم
أكد محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استمرار دعم المملكة العربية السعودية لليمن، وجهود المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق استوكهولم، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث.
وتفصيلاً، استعرض "آل جابر" خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن مع الوكالات العربية والغربية بلندن، مشاريع التنمية والإعمار التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي يستفيد منها الأشقاء اليمنيون بجميع فئاتهم، وشملت سبعة قطاعات حيوية، هي: قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الزراعة والثروة السمكية وقطاع المياه وقطاع الطرق والموانئ والمطارات وقطاع المباني الحكومية.
، "آل جابر": السعودية تواصل دعمها لحل سياسي شامل وتنفيذ اتفاق استوكهولم باليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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