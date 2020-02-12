- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تُعد فاكهة "الأترنج" الحمضية فاكهة الجوف الشتوية، ويصنع منها الأهالي أكلات شعبية نظرًا إلى أن إنتاجها يقطف في هذا الوقت. وهي من فواكه الحمضيات التي يتم استخدامها لمقاومة البرد.
ويستخدم أهل منطقة الجوف "الأترنج" بدءًا من إزالة القشر، ثم قطعها مربعات، ويُزال البذر من داخلها، ويضاف لها الكركم والنعناع الجاف وبودرة الحبحر الأحمر الجاف، ثم يُرش عليها الملح أو السكر، وتُقدّم للضيوف.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 12:13 AM
من الحمضيات التي تُستخدم لمقاومة البرد.. وتُقطف في هذا الوقت كل عام"الأترنج" فاكهة الشتاء بالجوف.. وهكذا يصنع منها الأهالي أكلات شعبية
تُعد فاكهة "الأترنج" الحمضية فاكهة الجوف الشتوية، ويصنع منها الأهالي أكلات شعبية نظرًا إلى أن إنتاجها يقطف في هذا الوقت. وهي من فواكه الحمضيات التي يتم استخدامها لمقاومة البرد.
ويستخدم أهل منطقة الجوف "الأترنج" بدءًا من إزالة القشر، ثم قطعها مربعات، ويُزال البذر من داخلها، ويضاف لها الكركم والنعناع الجاف وبودرة الحبحر الأحمر الجاف، ثم يُرش عليها الملح أو السكر، وتُقدّم للضيوف.
، "الأترنج" فاكهة الشتاء بالجوف.. وهكذا يصنع منها الأهالي أكلات شعبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأترنج" فاكهة الشتاء بالجوف.. وهكذا يصنع منها الأهالي أكلات شعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.