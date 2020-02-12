، بالفيديو.. "العرفج": أتمنى على الجهات المختصة ضبط الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن الأموال التي كنا ننفقها على السياحة بدول الجوار صارت تُنفَق داخل بلادنا

تمنى عامل المعرفة "أحمد العرفج" من الجهات المختصة ضبط الإعلان من خلال توثيق عقود نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بحملات إعلانية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أوضح "العرفج" أن الأموال التي كنا ننفقها على السياحة بدول الجوار صارت تنفَق داخل بلادنا؛ فأصبح "سمننا في دقيقنا". مشيرًا إلى أن الترفيع وفَّر 35 ألف وظيفة مباشرة و17 ألف وظيفة غير مباشرة لأبناء الوطن.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" كتاب "نحو الصدارة - كيف أصبح الخليج مركزًا عالميًّا للبتروكماويات؟"، مقترحًا توزيعه مجانًا على ضيوف السعودية؛ ليقول لكل زائر لها: "هذه معجزة من معجزات الرمال".

في سياق متصل، أشار "العرفج" إلى أنه لاحظ على كلا الوزيرين (الإعلام والإسكان) أنهما لا يقولان إلا ما يستطيعان تنفيذه. داعيًا في الوقت نفسه إلى حصر حق الإعلان في الحاصلين على ترخيص من وزارة الإعلام. عامل المعرفة أحمد العرفج