، اللواء "الغامدي" يرعى حفل تخريج 1322 مجندًا للمديرية العامة للسجون ،

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رعى مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء الدكتور أحمد بن مسفر الغامدي، بحضور عددٍ من منسوبي المديرية العامة للسجون ومنسوبي قوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة، حفل تخريج دورة الفرد الأساسي رقم 35 والذي عقد بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة.
وذكر مدير الإدارة العامة للتدريب المقدم/ سعيد الشراري، أن الخريجين تلقوا جميع التدريبات والعلوم النظرية والتطبيقات الميدانية، على ضوء الحقيبة التدريبية الخاصة بدورات الفرد الأساسي لمنسوبي وزارة الداخلية.
وأضاف "الشراري" أن هذه الدورة هي الأولى من حيث عدد الخريجين، حيث التحق بهذه الدورة عدد 1322 مجندًا، وسيتم إلحاقهم بدورات تخصصية في مجال أمن وأعمال السجون بمركز تدريب السجون بجدة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 1441هـ.
واختتم بقوله: نيابة عن المديرية العامة للسجون قيادةً ومنسوبين، نقدّم خالص الشكر والتقدير لمنسوبي مركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة، لقاء التعاون المثمر والبناء من خلال تعزيز أواصر الشراكة التدريبية بين القطاعين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 11:32 PM
بحضور عددٍ من منسوبيها ومنسوبي قوات أمن المنشآت بمكة المكرمةاللواء "الغامدي" يرعى حفل تخريج 1322 مجندًا للمديرية العامة للسجون
رعى مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء الدكتور أحمد بن مسفر الغامدي، بحضور عددٍ من منسوبي المديرية العامة للسجون ومنسوبي قوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة، حفل تخريج دورة الفرد الأساسي رقم 35 والذي عقد بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة.
وذكر مدير الإدارة العامة للتدريب المقدم/ سعيد الشراري، أن الخريجين تلقوا جميع التدريبات والعلوم النظرية والتطبيقات الميدانية، على ضوء الحقيبة التدريبية الخاصة بدورات الفرد الأساسي لمنسوبي وزارة الداخلية.
وأضاف "الشراري" أن هذه الدورة هي الأولى من حيث عدد الخريجين، حيث التحق بهذه الدورة عدد 1322 مجندًا، وسيتم إلحاقهم بدورات تخصصية في مجال أمن وأعمال السجون بمركز تدريب السجون بجدة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 1441هـ.
واختتم بقوله: نيابة عن المديرية العامة للسجون قيادةً ومنسوبين، نقدّم خالص الشكر والتقدير لمنسوبي مركز تدريب قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة، لقاء التعاون المثمر والبناء من خلال تعزيز أواصر الشراكة التدريبية بين القطاعين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
، اللواء "الغامدي" يرعى حفل تخريج 1322 مجندًا للمديرية العامة للسجون ،
المصدر : الخليج 365
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