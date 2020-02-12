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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الأشعة الطبية التي خضع لها ياسر الشهراني، لاعب خط دفاع الهلال، سلامته من الإصابة. وفي المقابل لم يشارك عبدالله عطيف في تدريب الهلال نظير تعرضه لوعكة صحية.
واختتم الفريق تدريباته استعدادًا لملاقاة الفيحاء مساء الغد في الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد المران تطبيق عدد من الجُمل التكتيكية والفنية، واختُتم بمناورة.
الهلال: ياسر سليم.. ووعكة تُبعد عطيفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-12
أوضحت الأشعة الطبية التي خضع لها ياسر الشهراني، لاعب خط دفاع الهلال، سلامته من الإصابة. وفي المقابل لم يشارك عبدالله عطيف في تدريب الهلال نظير تعرضه لوعكة صحية.
واختتم الفريق تدريباته استعدادًا لملاقاة الفيحاء مساء الغد في الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد المران تطبيق عدد من الجُمل التكتيكية والفنية، واختُتم بمناورة.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
09:36 PM
أوضحت الأشعة الطبية التي خضع لها ياسر الشهراني، لاعب خط دفاع الهلال، سلامته من الإصابة. وفي المقابل لم يشارك عبدالله عطيف في تدريب الهلال نظير تعرضه لوعكة صحية.
واختتم الفريق تدريباته استعدادًا لملاقاة الفيحاء مساء الغد في الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد المران تطبيق عدد من الجُمل التكتيكية والفنية، واختُتم بمناورة.
، الهلال: ياسر سليم.. ووعكة تُبعد عطيف ،
المصدر : الخليج 365
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