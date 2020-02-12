توقعات طقس المملكة ليوم الخميس

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم الخميس.

وتوقّعت الهيئة نشاط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الغربية من الرياض.

كما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، يصاحبها تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى درجة واحدة مئوية في بريدة وحفر الباطن.

