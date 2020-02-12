وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، استهلها بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.
وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون والتنسيق المتبادل؛ إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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