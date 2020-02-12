11 شرطًا للحصول على إعانة صغار مربي الماشية.. تعرف عليها

في 11 أكتوبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل ضوابط إعانة صغار مربّي الماشية، التي بدأ العمل بها؛ اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها، في ظل استراتيجيتها لتحسين إنتاج الماشية بالمملكة.

ما هي إعانة وزارة البيئة والمياه والزراعة لمربي الماشية؟

برنامج دعم صغار مربي الماشية، هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء، من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة؛ بما يتوافق مع تطلعات «رؤية المملكة 2030».

شروط الحصول على إعانة صغار مربي الماشية

ويتطلب الحصول على إعانة صغار مربي المواشي 11 شرطًا، حددها الموقع الرسمي لـوزارة البيئة والمياه والزراعة، هي:

أن يكون سعوديًا أو حاملًا لبطاقة التنقل، ومسجلًا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

أن يكون من صغار مربي المواشي (50- 500 رأس من الماشية).

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

ألا يعمل في أي وظيفة في القطاعين العام والخاص.

ألا يكون سجينًا أو موقوفًا أو مقيمًا إقامة دائمة في مركز إيوائي.

أن يكون حاصلًا على البطاقة الصحية .

أن يكون ملتزمًا بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة.

أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية.

أن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة.

حضور ورشة تعريفية في مجال تربية الماشية للمتقدم للحصول على التمويل.

يجب أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

خطوات طلب إعانة صغار مربي الماشية

ملء استمارة إتاحة المعلومات

بعد استيفاء شروط الحصول على إعانة صغار مربي الماشية، يجب ملء استمارة تقضي بتزويد صندوق التنمية الزراعية بأي معلومات يطلبها من مقدم الخدمة، لتأسيس الحساب لدى الصندوق.

يتم الضغط على أيقونة الدخول على الخدمة.

استيفاء المعلومات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية / تاريخ الميلاد / إدخال رمز الأمان).

تعرَّف على معايير استحقاق إعانة صغار مربي الماشية وآلية احتساب مقدارها

حدَّدت المادة السابعة من تفاصيل ضوابط إعانة صغار مربّي الماشية، مجموعة من المعايير يتم النظر إليها في احتساب مقدارها، وهي:

عدد رؤوس الماشية ونوعها؛ وفقًا لآلية احتساب مقدار الإعانة المشار إليها.

مجموع الدخل الشهري للمتقدم وإجمالي الثروة بحيث:

أ- إذا كان المتقدم (زوجًا) فيُحسب دخله ودخل زوجته/ زوجاته الشهري وإجمالي ثروتهم.

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ب- إذا كان المتقدم (زوجة)، فيحسب دخلها ودخل زوجها الشهري وإجمالي ثروتهما.

ويتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد باتباع مجموعة من الخطوات حدَّدتها الجريدة الرسمية:

تحديد شريحة دخل المتقدم، وفقًا للآليات التفصيلية التي تعتمدها اللجنة التوجيهية، ومن ثم احتساب نسبة استحقاقه للإعانة.

تحديد أعداد الماشية للمتقدم، على ألا تتجاوز أعدادها الحد الأقصى لأعداد الماشية الذي تقره اللجنة التوجيهية.

تحديد قيمة الدعم المخصص لكل نوع من أنواع الماشية.

احتساب مقدار الإعانة الفعلي للمستفيد باستخدام المعادلة الآتية:

مقدار الإعانة للمستفيد = نسبة استحقاق الإعانة للمستفيد، بناءً على شريحة الدخل × (قيمة الدعم المخصصة للأغنام × أعداد الضأن والماعز) + (قيمة الدعم المخصصة للإبل × أعداد الإبل) + (قيمة الدعم المخصصة للأبقار× أعداد الأبقار).

أسباب توقف إعانة صغار مربي الماشية

تتوقف إعانة صغار مربي الماشية في حالات معينة حددتها المادة السادسة من الفصل الثاني لمواد تفاصيل ضوابط إعانة صغار مربّي الماشية، التي نشرتها الجريدة الرسمية:

وفاة متلقي الإعانة خلال المدة.

فقدان أحد معايير استحقاق الإعانة.

عجز الشخص عن ممارسة مهنة تربية الماشية بنفسه.

ثبوت تقديمه بيانًا غير صحيح أو امتناعه عن تقديمه.

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