إنقاذ وافد من الموت دهسًا.. بعد تدخل طبي بمستشفى «قيا العام»

تمكّن فريق طبي بمستشفى «قيا العام»، من إنقاذ حياة وافد من جنسية آسيوية تعرض لحادث دهس على طريق «الطائف-الباحة» السريع.

الوافد البالغ من العمر 24 عامًا، وصل مستشفى «قيا العام» عن طريق فرقة الهلال الأحمر؛ حيث كان يعاني من جروح وكسور متعددة، إثر تعرضه لحادث دهس، وقدمت له الإسعافات الأولية وخضع لفحوص سريعة لتقييم حالته.

وأظهرت الفحوصات الطبية، أن الوافد تعرض لإصابة في الفخذ اليمنى وكسور في منطقة الحوض، وتهتك شديد بعضلة الساق الأيمن، مع وجود صدمة دموية شديدة نتيجة تعرض المصاب لنزيف؛ ما تطلب تدخلًا عاجلًا من الفريق الطبي لنقل دم للحفاظ على حياة الوافد.

وقرر الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة الدكتور مكاوي إبراهيم، وإخصائي العظام الدكتور محمد هادف، بإدخال المصاب إلى غرفة العمليات لإيقاف النزيف وتنظيف الجرح وتقييم مدى ضرر الساق.

وبعد تقديم الخدمة الطبية اللازمة واستقرار الحالة، قرر الفريق الطبي نقل الحالة إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف لاستكمال العلاج.

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يشار إلى أن مستشفى «قيا العام» يستقبل العديد من الحالات الخطرة، ومعظمها ناجمة عن حوادث الطرق، نتيجة الموقع الجغرافي الذي يقع به المستشفى على طريق الطائف-الباحة، والذي يربطه بعدة اتجاهات.

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