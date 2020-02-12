للعاطلين عن العمل.. «ساند» يقدم لكم إعانة شهرية لمدة عام

حدَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط وخطوات صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من خلال نظام ساند، الذي يقدِّم دخلًا شهريًا خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

ففي حال تم فصل الموظف لظروف خارجة عن إرادته، يمكن الاستفادة من نظام ساند خلال ٩٠ يومًا من تاريخ الاستبعاد من التأمينات الاجتماعية؛ بشرط تسجيل المشترك في البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

ما هو نظام ساند؟

يهدف نظام ساند إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وتوفير مصدر دخل شهري لمدة عام لحين الحصول على وظيفة جديدة.

وتقول المؤسسة العامة للتأمينات، في مقطع فيديو بثته عبر موقعها الرسمي على تويتر، إن ساند هو نظام تكافلي تعاوني لكل الموظفين المسجلين في المعاشات ونظام التأمينات الاجتماعية، ويُلزم الجميع بالتسجيل فيه مقابل اقتطاع 1% من الراتب المسجل للمشترك، و1% تساعد فيه جهة العمل.

خطوات التقدم للحصول على تعويض التعطُّل عن العمل

ويقدم نظام ساند للمشترك خدمة التحقق من أهليته لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، ويمكن التقديم للحصول على التعويض بعدة خطوات تتمثل في:

- ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات.

- اختر الخدمات الإلكترونية.

- اختر التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند.

- قم بكتابة رقم الهوية مع رمز الصور.

ما هو راتبك الشهري إذا تعطَّلت عن العمل؟

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وحسب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن نظام ساند يوفر في أول 3 شهور بعد التعطل عن العمل، حصول الموظف على 60% من الراتب المسجل في التأمينات، وفي الـ9 شهور المتبقية من العام يحصل على 50% من الراتب، بحد أقصى 9 آلاف ريال، وبحد أدنى 2000 ريال.

ويُصرف التعويض بواقع 60% من متوسطي السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، بحد أعلى قدره 9 آلاف ريال لمبلغ التعويض، و50% من المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، عبر موقعها الرسمي على تويتر، أنه إذا كان راتب الموظف 6 آلاف ريال شهريًا، ستقطع 60 ريالًا من راتبه الشهري؛ بإجمالي 720 ريالًا سنويًا ستُقطع من الراتب.

وفي حال تعرض الموظف، الذي يحصل على 6 آلاف ريال شهرياً، على سبيل المثال، لفقدان العمل لأسباب خارجة عن إرادته، يحصل في أول 3 شهور على 3600 ريال شهريًا، وفي الـ9 شهور المتبقية يحصل على 3 آلاف ريال شهريًا، لحين تنتهي فترة الاستفادة من نظام ساند.

وأفادت الهيئة بأن المدة القصوى للحصول على تعويض التعطل عن العمل، اثنى عشر شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، مع إتاحة فرصة التدريب المتعددة، ومساعدة المواطن على الحصول على فرصة عمل جديدة.

إذا لم تتعطل عن العمل هل تعود إليك استقطاعات «ساند»؟

بيَّنت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه في حال عدم التعطل عن العمل لن يعود المبلغ الذي تم استقطاعه من الراتب الشهري للموظف؛ ذلك لأن نظام ساند هو نظام تكافلي وتعاوني، إذا احتاج إليه الشخص سيجد من يساعده حال فقدان عمله، وإذا لم يحتج إليه فسيكون هو أحد المساعدين لمن يفقد وظيفته.

ماذا يستفيد صاحب العمل؟

ويمكن لصاحب العمل، الذي يساهم بقيمة 1% في نظام ساند، الاستفادة من هذا النظام بتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص؛ إذ كانت هناك الكثير من الكفاءات التي تتخوف من العمل في القطاع الخاص لعدم وجود أمان وظيفي.

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