ولي العهد يلتقي الأمين العام السابق للأمم المتحدة

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية «ذا إيلدرز» بان كي مون.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حضره رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.
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