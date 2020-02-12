استخراج جثة مقيم من تحت أنقاض سور استراحة

ذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغا في الـ17:31، يفيد بانهيار سور استراحة. وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة إلى الموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن انهيار سور استراحة، تبلغ ابعاده 15 × 5، انهار نتيجة أعمال إنشاء مجاورة، وبالبحث تحت الأنقاض من فرق الإنقاذ عُثر على جثة شخص تم استخراجها، وسُلّمت إلى جهات الاختصاص لإكمال اللازم.



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