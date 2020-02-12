بلدية القوز تشدد على استكمال مشاريعها

وقف رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي ورؤساء الأقسام المختصة على عدد من المشاريع بحضور الشركات والمؤسسات المنفذة لها، ووجه بسرعة استكمالها وتسليمها في مواعيدها المحددة حسب العقود المبرمة، وستعمل البلدية على تطبيق الأنظمة بحق الشركات المتأخرة.

وشدد الزبيدي على المؤسسات والشركات المنفذة بأهمية تنفيذ هذه المشروعات بجودة عالية وطبقا لاشتراطات السلامة والمقاييس، وتشمل هذه المشروعات مشروع سفلتة مخططات المنح بالجرد، ومشروع سفلتة الطريق الزراعي بين الحيلة والجرد، ومشروع تحسين الأسواق الشعبية بسوق الخميس، حيث اطلع على تفاصيل المشروع والمراحل المكتملة منه، ووعد بأن العمل مستمر على تحسين السوق وتوفير كافة الخدمات التي تخدم البائع والمشتري، كما تفقد الأعمال المنفذة بمشروع دار الضيافة بجانب ساحة الحبيل، ومشروع إنارة كامل الطريق الجنوبي، وبعض الطرق الأخرى.