إغلاق 3 مدارس أهلية مخالفة بالأحساء

أغلقت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، أمس، وبالتعاون مع إدارة التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، 3 مدارس أهلية، تستوعب 250 طالبا وطالبة، تُدار من وافدين من جنسية عربية، مخالفين لاشتراطات التراخيص المهنية لمزاولة النشاط التعليمي، وفي بيئة تفتقر إلى النظافة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، أنه جرى تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة، مؤكدا تخصيص وسائل تواصل عدة، لتلقي البلاغات والملاحظات المتعلقة بالخدمات والمهام البلدية.
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