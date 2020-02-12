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إصابة مسنة في انهيار منزل شعبي

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أُصيبت مسنة في العقد الثامن العمر، أمس، إثر انفجار لحظي لأنبوبة غاز في منزلها بقرية القواعد.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بانهيار منزل شعبي، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن تسرب للغاز بالمنزل نتج عنه انفجار لحظي، مما أدى إلى انهيار المنزل الذي يتكون من 4 غرف، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من استخراج امرأة مسنّة تبلغ من العمر 80 عاما من بين الأنقاض، وهي تعاني إصابات وحروقا، وتم نقلها إلى مستشفى محايل العام، حيث اطمأن عليها محافظ محايل المكلف علي الفلقي، يرافقه رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحيى محمد العاصمي.


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