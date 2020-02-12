التعليم تطبق ساعات العمل الإلكتروني على الحراسات الأمنية

وتسعى الوزارة -خلال القرار- إلى استخدام التقنية لغرض تحسين جودة العمل وتحقيق الانضباطية من خلال التحول الرقمي.
مهمة تدريب
حسب المصادر، شرعت الوزارة في تنظيم دورات تدريبية عبر الاتصال المرئي لمنسوبي ومنسوبات إدارة الأمن والسلامة المدرسية بإدارات التعليم، استعدادا لتطبيق «نظام ساعات العمل الإلكتروني» الجديد للحراس الأمنية، للقيام بمهمة تدريب قائدي وقائدات المدارس على هذا النظام، وتقديم الدعم لهم عند الحاجة.
تفعيل العمل
أشار موقع تواصل التابع لوزارة التعليم، إلى أن الوزارة بدأت بتعميم من وزير التعليم تفعيل العمل بالنظام الإلكتروني «البصمة» لمنسوبي ديوان الوزارة، لإثبات الحضور للعمل والانصراف، ابتداء من الأحد 12/ 2/ 1440.
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