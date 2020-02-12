151 طالبا وطالبة يتنافسون في أولمبياد إبداع 2020

انطلقت المنافسات، أمس، بين 151 طالبا وطالبة في معرض التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2020»، للفوز بالجوائز الكبرى للأولمبياد وتتويج 27 مبدعا ومبدعة في الحفل الختامي الذي يقام السبت المقبل، تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.

أخلاقيات علمية

انتهى الطلاب والطالبات من تركيب اللوحات الخاصة بمشروعاتهم، في مقر المعرض بجامعة الملك سعود، ومطابقة المشروعات لضوابط الأخلاقيات العلمية من قِبل لجنة خاصة تضم 8 أعضاء.

ومن المقرر أن يبدأ المحكمون مرحلة تحكيم مشروعات الطلاب والطالبات غدا، بجولة تمهيدية للتعرف على المشروعات المشاركة بصورة عامة، فيما تجرى الجولات التحكيمية النهائية صباح الجمعة، استعدادا لإعلان أسماء الفائزين والفائزات بجوائز الأولمبياد في الحفل الختامي.

مختلف التخصصات

يخضع 151 مشروعا في 21 مجالا علميا، للتحكيم من لجنة المحكمين التي تضم 31 محكما ومحكمة، من الأكاديميين والخبرات الوطنية في مختلف التخصصات والجهات الوطنية الرائدة.

وسيتم في الحفل الختامي للأولمبياد تتويج 27 فائزا وفائزة بالجوائز الكبرى، واختيار أفضلهم لتمثيل المملكة والمنافسة على جوائز مسابقة آيسيف بالولايات المتحدة الأمريكية من بين 2000 طالب يمثلون 90 دولة حول العالم.

شراكة مميزة

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يعكس الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الشراكة المميزة والناجحة بين «موهبة» ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة، ويتكون من 8 مراحل، بدأت الأولى بمشاركة 76 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة وإداراتها التعليمية، إذ يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين بالوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة في دعم الطلاب في مشاريعهم البحثية.

إبداع 2020

151 متنافسا

151 مشروعا

21 مجالا علميا

31 محكما ومحكمة

27 فائزا وفائزة بالجوائز الكبرى