151 طالبا وطالبة يتنافسون في أولمبياد إبداع 2020

أخلاقيات علمية
انتهى الطلاب والطالبات من تركيب اللوحات الخاصة بمشروعاتهم، في مقر المعرض بجامعة الملك سعود، ومطابقة المشروعات لضوابط الأخلاقيات العلمية من قِبل لجنة خاصة تضم 8 أعضاء.
ومن المقرر أن يبدأ المحكمون مرحلة تحكيم مشروعات الطلاب والطالبات غدا، بجولة تمهيدية للتعرف على المشروعات المشاركة بصورة عامة، فيما تجرى الجولات التحكيمية النهائية صباح الجمعة، استعدادا لإعلان أسماء الفائزين والفائزات بجوائز الأولمبياد في الحفل الختامي.
مختلف التخصصات
يخضع 151 مشروعا في 21 مجالا علميا، للتحكيم من لجنة المحكمين التي تضم 31 محكما ومحكمة، من الأكاديميين والخبرات الوطنية في مختلف التخصصات والجهات الوطنية الرائدة.
وسيتم في الحفل الختامي للأولمبياد تتويج 27 فائزا وفائزة بالجوائز الكبرى، واختيار أفضلهم لتمثيل المملكة والمنافسة على جوائز مسابقة آيسيف بالولايات المتحدة الأمريكية من بين 2000 طالب يمثلون 90 دولة حول العالم.
شراكة مميزة
يعكس الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الشراكة المميزة والناجحة بين «موهبة» ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في المملكة، ويتكون من 8 مراحل، بدأت الأولى بمشاركة 76 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة وإداراتها التعليمية، إذ يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين بالوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة في دعم الطلاب في مشاريعهم البحثية.
إبداع 2020
151 متنافسا
151 مشروعا
21 مجالا علميا
31 محكما ومحكمة
27 فائزا وفائزة بالجوائز الكبرى
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