استعراض مجالات التعاون بين المملكة وغينيا كوناكري

جلسة محادثات
عقد خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية غينيا كوناكري جلسة محادثات، تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية غينيا كوناكري، وسبل تنميتها وتعزيزها.
الحضور
حضر الاستقبالَ، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية محمد عبدالله الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، كما حضرها من جانب غينيا كوناكري، وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين.
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