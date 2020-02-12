بحث فرص الشراكة بين السعودية ودافوس

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض أمس، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بورج برينده.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى، وفق رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر.

كما التقى ولي العهد، الأمينَ العام للأمم المتحدة السابق، نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية «ذا إيلدرز»، بان كي مون، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.