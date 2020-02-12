تكريم الفائزين في مسابقة حفظ الحديث

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد الزائدي، الفائزين في مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي الشريف، في دورتها الـ14 «بنين»، والتي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي «لجنة الوعي الفكري»، حيث وصل إلى ختام المسابقة 30 طالبا وطالبة من 5 إدارت تعليمية بمنطقة مكة المكرمة «مكّة المكرمة، جدة، القنفذة، الليث، الطائف». وأحرزت إدارة تعليم محافظة الطائف المركز الأول في جميع مستويات المسابقة، إذ حقق الطالب عزام السالمي من تعليم الطائف جائزة المستوى الأول الخاص بالمرحلة الابتدائية في حفظ 100 حديث. فيما جاء الطالب شاكر السعداني من تعليم محافظة جدة في المركز الثاني. وحل الطالب عبدالله إبراهيم الحسن من إدارة تعليم مكّة المكرمة بالمركز الثالث.

أما في المستوى الثاني، الخاص بالمرحلة المتوسطة، وحفظ 250 حديثا، فقد حقق الطالب عبدالله الذيابي من إدارة تعليم محافظة الطائف المركز الأول، فيما جاء الطالب أويس عبدالله الرزقي من تعليم القنفذة ثانيا، وحل في المركز الثالث محمد الطريفي من إدارة تعليم جدة. وأحرز الطالب راكان الذيابي من إدارة تعليم محافظة الطائف المركز الأول في المستوى الثالث، الخاص بالمرحلة الثانوية وحفظ 500 حديث، وجاء كمال عدوان من تعليم محافظة جدة ثانيا، وحل أحمد الخالدي من إدارة تعليم القنفذة في المركز الثالث.