تكريم الفائزين في مسابقة حفظ الحديث

أما في المستوى الثاني، الخاص بالمرحلة المتوسطة، وحفظ 250 حديثا، فقد حقق الطالب عبدالله الذيابي من إدارة تعليم محافظة الطائف المركز الأول، فيما جاء الطالب أويس عبدالله الرزقي من تعليم القنفذة ثانيا، وحل في المركز الثالث محمد الطريفي من إدارة تعليم جدة. وأحرز الطالب راكان الذيابي من إدارة تعليم محافظة الطائف المركز الأول في المستوى الثالث، الخاص بالمرحلة الثانوية وحفظ 500 حديث، وجاء كمال عدوان من تعليم محافظة جدة ثانيا، وحل أحمد الخالدي من إدارة تعليم القنفذة في المركز الثالث.
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