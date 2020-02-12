777 وحدة سكنية مخصصة لمنسوبي جامعة جازان



نجحت جامعة جازان في قطف أولى ثمار الاتفاقية التي أبرمتها وزارة التعليم مع وزارة الإسكان بتخصيص وزارة الإسكان 777 وحدة سكنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كأول جامعة يتم على مستوى المملكة تتمكن من خدمة منسوبيها بوحدات سكنية بتسهيلات مالية ميسرة. وأكد مدير جامعة جازان مرعي القحطاني أن مشاريع الإسكان بالمنطقة واعدة وتقدم خدمات متكاملة للمستفيدين، جاء ذلك خلال افتتاحه معرض المشروع السكني «الصفوة جاردن» المقام في بهو الجامعة، بحضور وكلاء الجامعة، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي. وأشار القحطاني إلى أنه تم تخصيص هذا المشروع السكني لمنسوبي جامعة جازان يأتي نتيجة للاتفاقية التي وقعتها وزارة التعليم مع وزارة الإسكان برعاية معالي وزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، إلى جانب الاتفاقية التي وقعتها الجامعة مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر. من جهته، أوضح المدير العام للإسكان بالمنطقة حسن السهيمي أن «الصفوة جاردن»، يحوي 777 وحدة سكنية وتبلغ مساحته 58.122م2، ويضم مراكز إدارية وتجارية وردهة مطاعم و3 أندية رياضية بمواصفات خاصة ومواقف للسيارات على كامل المساحة. وأشار السهيمي إلى أن وزارة الإسكان أبرمت اتفاقيات خاصة لمنسوبي وزارة التعليم مع الجهات التمويلية، وستقدم تسهيلات لمنسوبي جامعة جازان كأول جامعة تستفيد من عقد الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة التعليم، وقد تم تخصيص موظفات لزيارة عضوات هيئة التدريس في مكاتبهن، إضافة إلى التنسيق مع مبتعثي جامعة جازان لتقديم الخدمة لهم للاستفادة من الوحدات السكنية. من جانبه، بين مدير المشروع، هاني بالوش، أن الشركات المعتمدة والموردة للمشروع ذات مواصفات عالية الجودة، مشيرا إلى أن «القبو» مخصص لمواقف السيارات والأندية الرياضية ومراكز التشغيل والتحكم بأنظمة التشغيل للمشروع، إضافة إلى تغطية المشروع كاملا بأنظمة مراقبة حديثة.

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