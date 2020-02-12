تفعيل إشارات المشاة الضوئية بجدة

أوضحت أمانة مدينة جدة أنه تم تركيب الإشارات الضوئية للمشاة في بعض المواقع، لحين طرح مشروع مخطط النقل الشامل، ليتم تحديد المواقع التي تستوجب تركيب إشارات ضوئية للمشاة بشكل علمي ودقيق للمواقع الأخرى، غير منطقة حي البلد التي تتميز بحركة مشاة كثيفة. وأشارت إلى أنه تم اعتماد تركيب إشارات ضوئية للمشاة فيها مؤخرا على شارع الملك عبدالعزيز بحي البلد أمام شارع قابل «بوابة الفرضة»، وكذلك على شارع الذهب بين شارع قابل وسوق الذهب والعلوي.

بيئة آمنة

بينت الأمانة أنه تم عقد عدة اجتماعات بخصوص توفير بيئة آمنة لحركة المشاة بشكل عام، خلال توفير أرصفة وممرات المشاة على شارع حلمي كتبي بحي الزهراء، كما تم طرح عدة مواقع لتنفيذ جسور للمشاة، وتم تخصيص موقعين بحي البلد لعبور المشاة، خلال إشارات ضوئية خاصة بالمشاة.

عبور الطريق

ذكرت الأمانة أن أهم الشوارع الرئيسية التي يسمح للمشاة بعبور الطريق خلال الممرات المخصصة للعبور، ويمكن تنفيذ إشارات ضوئية للمشاة على هذه الشوارع، هي: شارع الملك عبدالعزيز بحي البلد طريق الكورنيش، وشارع فلسطين في الجزء الممتد «بين طريق الملك فهد وطريق الاندلس»، إضافة إلى شوارع رئيسية لا يسمح للمشاة بالعبور خلالها، ولا يمكن تنفيذ إشارات ضوئية للمشاة ويتم العبور خلال التقاطعات السطحية أو جسور المشاة مثل «طريق الملك عبدالعزيز، وشارع الأمير سلطان، وطريق المدينة المنورة، وطريق الملك فهد، وشارع المكرونة، وشارع الأمير ماجد، وطريق الأمير متعب، وطريق الحرمين، وشارع حراء، وشارع قريش، وشارع صاري وشارع الأمير سعود الفيصل، وشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله».