إحالة سقوط مركبة في هبوط أرضي إلى لجنة تقدير الأضرار

أكد مدير فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بالأحساء صالح الغامدي، إحالة تقرير واقعة سقوط مركبة في هبوط أرضي مفاجئ بالهفوف، إلى لجنة تقدير الأضرار المُشكّلة من المحافظة لتحديد الضرر والمسؤول عنه. وأوضح أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة من خلال إدارة المياه، وجارٍ إعادة السفلتة في الموقع بالتنسيق مع أمانة الأحساء لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مبينا أن من بين الحلول البديلة التي وضعوها لتأمين المياه للأحياء المتضررة من الضخ، تزويد المواطنين بالمياه، كذلك تحويل بعض الخطوط لتعويض المناطق المتضررة. إلى ذلك، أشارت أمانة الأحساء في بيان في حينه، إلى وجود كسر لخط مياه، تسبب في تآكل الطبقة تحت الإسفلت، مما سبب في سقوط المركبة، وتسليم الموقع إلى الجهاز الحكومي المعني بالمياه، بحكم أن خطوط المياه ليست من اختصاص الأمانة. وأكدت أن أعمال المتابعة مستمرة بشأن سلامة الطريق الخدمية، مشددة على سلامة وعدم تأثير الهبوط الأرضي على البنية التحتية للطريق.



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