التوسع بإنشاء مدارس تعليم القيادة للنساء بالقصيم

رأس أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن مشعل، الاجتماع السنوي الـ29 له بالمحافظين، في مقر الإمارة، بحضور وكلاء الإمارة والمديرين العامين، وبعض مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة. ورحّب أمير القصيم بعبدالرحمن السعوي، بمناسبة تكليفه وكيلا مساعدا للشؤون التنموية بإمارة المنطقة، وبحسين العساف بمناسبة تكليفه محافظا للرس، وسليمان الفوزان بمناسبة تكليفه محافظا للمذنب، وبحسون الحسون بمناسبة تكليفه محافظا لعقلة الصقور. وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة عسم إبراهيم الرمض، أن الاجتماع ناقش أهمية تصميم قاعدة بيانات لأعمال مجلس المنطقة والمجالس المحلية وتنصيبها على الويب، وكذلك تدوير الموظفين داخل النطاق الإداري للمحافظة، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، ومقترح تطوير أداء موظفي المحافظات، خلال عمل بعض رؤساء الأقسام بالمحافظات بالإمارة ليوم واحد في الأسبوع لشهر أو شهرين، لكسب مزيد من الخبرة، وعدم تطابق عمل لجان التعديات مع النطاق الإداري للمحافظة، إذ تشرف على مراكز خارج النطاق الإداري للمحافظة، إضافة إلى التوسع بإنشاء مدارس تعليم القيادة للنساء بالمنطقة، لوجود أعداد كبيرة على قوائم الانتظار.

بحث الاجتماع أوجه التعاون بين وزارة الداخلية، ممثلة في إمارات المناطق والهيئة العامة لعقارات الدولة، وإنشاء مواقع بالمحافظات مجهزة لتكون مقرات دائمة لإقامة المهرجانات السنوية، وإعطاء الجمعيات الخيرية نسبة من عدد الحجاج في حملات الحج، لتوزيعها على المحتاجين.