6 محولات كهربائية جديدة في مشعر عرفات

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، وكيل وزارة الطاقة نايف العبادي، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، وعدد من مسؤولي الشركة. واطلع أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، على أعمال الشركة بالمنطقة، أبرزها ارتفاع قدرات التوليد خلال الأعوام الـ4 الماضية إلى أكثر من 5 آلاف ميجاوات، فيما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها وترسيتها 17 مشروعا.

واستعرضا مشاريع الشركة في المشاعر المقدسة، في مقدمتها توسعة محطة تحويل مشعر عرفات، وإضافة 6 محولات جديدة، فيما تم اعتماد أتمتة كافة محطات التوزيع وتطوير مركز التحكم بمشعر منى، وإنشاء مركز للتحكم بحي التنعيم بمكة المكرمة.

اتفاقية

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد -ممثلة في كلية الشريعة وأصول الدين- وجامعة الملك عبدالعزيز -ممثلة في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، لـ3 أعوام، وتهدف إلى الإسهام في وقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتعميق الانتماء الوطني. ووقع الاتفاقية عن جامعة الملك خالد، عميد كلية الشريعة وأصول الدين محمد ظافر الشهري، وعن جامعة الملك عبدالعزيز عميد معهد الاعتدال الحسن يحيى آل المناخرة.

تعزيز ثقافة الاعتدال

تنص الاتفاقية على إجراء الحملات الإعلامية المشتركة في مجال تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف بكافة أشكاله كالعنصرية والعنف والتعصب. إضافة إلى تبادل الزيارات بين منسوبيها من الباحثين والمختصين، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية في مجال تأصيل منهج الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف والغلو بكل أشكاله. وتركز أيضا على التعاون في مجال الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية المتنوعة، وعلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة ومتخصصة، في مجال الاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف. كما يتم التعاون في حلقات النقاش الحوارية، والمحاضرات، والندوات، والبرامج والمسابقات، والملتقيات، والمهرجانات. وفي السياق ذاته تسلّم الأمير خالد الفيصل تقريرا مفصلا عن أبرز أعمال المعهد خلال 2019، وعرض عميد المعهد الحسن آل المناخرة خطة عام 2020.