وأبانوا أن المدير الإداري ومسؤول تدريب وأطباء وعمالا وطلابا يطالبون بحقوقهم المالية لماذا التعسف والتسويف في صرفها، وأوضحوا أن الإيقاف طال أيضا مكافأة الطلاب الدارسين بالمعهد وتأخيرها لمدة عام، حيث يبلغ عددهم أكثر من 50 طالبا، خاصة كثيرا منهم من خارج محافظة الأحساء وفي بعد عن ذويهم ربما يبحثون عند دوام جزئي لسد حاجتهم المعيشية.
عدم إيقاف
كشف مدير الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«دوت الخليج»، أنه ليس هناك قرار رسمي بإيقاف العلاوة السنوية لموظفي المركز، وأن موضوع طلب صرف العلاوة تمت إحالته إلى وزارة البيئة بحكم تبعية الموظفين للوزارة، وصرف استحقاقهم من خلال ميزانيتها، سيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم «187» وتاريخ 15/ 4/ 1439 القاضي بحصر نشاط المؤسسة بإدارة الري على مستوى المملكة، وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا التنظيم من أحكام، وكما يعلم الجميع أن نشاط المركز تعليمي، وقال «فيما يخص وضع موظفي ومدربي المركز السابقين الذين كانوا خاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية فإن وضعهم تحت الدراسة بإشراف لجنة وزارية من عدة جهات حكومية».
دون تأخير
وقال الثنيان «ليس هناك أي تأخير في صرف مكافأة طلاب المركز لمدة عام غير دقيق، حيث إن آخر مكافأة تم إيداعها في حسابات طلاب المركز هو أكتوبر الماضي، والتأخير فقط في صرف مكافأة ديسمبر عام 2018 لأسباب إدارية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وتم حل هذه المشكلة، وسيتم إيداع علاوة شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2019 في حسابات الطلاب خلال أسبوعين، وجارٍ استكمال صرف مكافأة شهري يناير وفبراير 2020».
51 موظفا في المركز
72 طالبا بالمركز
مطالبات الموظفين والطلاب
صرف العلاوة السنوية
الانتظام في صرف المكافأة شهريا
معاناة الطلاب بعدم صرف المكافأة
الاقتراض المالي
تأخر سداد إيجار السكن
العمل جزئي لسد تأخر المكافأة
كانت هذه تفاصيل خبر تداخل الإدارات يحرم موظفي بيطري الأحساء من العلاوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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