إلزام مقاول بإزالة مطبات مخالفة

مطبات مخالفة تمت إزالتها (تصوير: أحمد بالحارث)

تجاوب فرع وزارة النقل بمنطقة نجران مع تقرير «دوت الخليج» الذي تناول معاناة أهالي المحافظات الشمالية من إنشاء مطبات غير مطابقة للمواصفات بطريق «بئر عسكر- النقعاء»، حيث قام المقاول بإزالة المطبات المخالفة للمواصفات.

شكوى

كان أهالي المحافظات الشمالية قد تقدموا بشكوى بعد تعرض مركباتهم لأضرار بسبب ما أسموه المطبات العشوائية البدائية، والتي تمّ تنفيذها بطريقة غير مطابقة للمواصفات، حيث وصفوها بالسيئة نظرا لكبر حجمها وتعددها، مما تسبب في إلحاق الضرر بمركباتهم، ودعوا إلى استبدالها بمطبات هندسية لا تعوق الحركة المرورية.

وقال المواطن حمد الثني، «إن المقاول نفذ هذه المطبات كيفما اتفق دون متابعة ومراقبة، مطالب وزارة النقل باستبدال المطبات الموجودة بمطبات ذات بعد هندسي يحمي مركباتهم من الضرر الذي يلحقها بسبب سوء تلك المطبات، بل خطورتها خاصة للقادمين للطريق للمرة الأولى، حيث يتفاجؤون بها لحظة عبورهم». وطالب الثني باستخدام مطبات هندسية وفق معايير ومقاييس علمية تساعد على تنظيم الحركة المرورية.

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تطبيق المعايير

طالب صالح القشانين فرع وزارة النقل بنجران بتطبيق المعايير والمواصفات القياسية السعودية الهندسية اللازمة عند إنشاء مطب انسيابي صناعي جديد وفقا لمواصفات فنية لا تتسبب في أضرار جسيمة للمركبات. كما طالب بضرورة وجود مراقبين ينفذون جولات رقابية على الطرق وأعمال الصيانة للتأكد من عدم وجود مطبات مخالفة.

دراسة

أكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة نجران وبران آل عطشان أنه تمت دراسة الموضوع من قبل المختصين بفرع الوزارة، واتضح أنه جارٍ العمل بطريق بئر النقعاء، مما يتطلب الأمر رفع مستوى السلامة المرورية، حرصا على سلامة مرتادي الطريق، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على إعادة تهيئة المطبات المشطية لتتناسب مع انسيابية الحركة واشتراطات السلامة المرورية المعمول بها لدى وزارة النقل.