إصابة شخص وطفل بحريق في تبوك

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك، أمس، حريق منزل بحي الروضة، نتجت عنه إصابة شخص بحروق، كما تعرض طفل يبلغ من العمر 3 أشهر لاختناق. وقال المتحدث الإعلامي الرائد عبدالعزيز الشمري، فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة والمختصة، مشيرا إلى أنه عند الوصول تبين أن الحريق داخل غرفة بالدور الثاني بمنزل مكون من دورين، وتمت مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مبينا أنه بعد إجراء التحقيقات تبين أن سبب الحادث زيادة في الأحمال الكهربائية.



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